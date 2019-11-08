السفير العراقي في أنقرة ينفي تدخل السفارة بمنع تظاهرة للجالية وإرسال قنابل الغاز المسيل للدموع للعراق

2019/11/08 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر السفير العراقي في أنقرة حسن الجنابي، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الانباء التي أفادت بتدخل السفارة لمنع تظاهرة للجالية العراقية في اسطنبول وإرسال تركيا شحنة من قنابل الغاز المسيل للدموع الى العراق.

وقال الجنابي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "انتشرت مؤخرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخبار مضللة تخص عملي وعمل السفارة العراقية في تركيا.



من اجل الحقيقة والشفافية، أود توضيح التالي".

وتابع ان "السفارة العراقية تحترم القناعات السياسية المتنوعة لابناء الجالية العراقية في تركيا ولا تميز بينهم في تقديم خدماتها، وتلتزم بالقوانين النافذة وبما يخدم مصالح الرعايا العراقيين وسيادة البلاد".

ولفت الى ان "السفارة العراقية، ومثل أية سفارة اخرى، هي تحت حماية البلد المضيف، وإن أي نشاط يقع خارج مبنى السفارة والقنصليات العامة ليس من مسؤوليتها، بل يخص سلطات البلد المضيف حصرا، ويعتبر ذلك شأنا داخليا لا يمكن للسفارة التدخل به، بضمنها منح أو منع رخص التظاهر".

واضاف "تنفي السفارة علمها او عملها على ارسال اية شحنة مفترضة لمواد متفجرة او غازات الى العراق، ونلفت عناية المهتمين كذلك الى النفي التركي بهذا الصدد على لسان السيد ياسين أكتاي مستشار الرئيس التركي الذي نقلته الانباء يوم 2/11/2019".

واستطرد "إننا في السفارة العراقية في تركيا، مثل الملايين من أبناء وطننا العزيز، نأمل بأن حركة الاحتجاج الشعبي القائمة ووسائل معالجتها والاستجابة لمطاليبها المشروعة تجري ضمن الأطر التي تسمح بإعلاء شأن العراق، وبما يعزز الديمقراطية وحقوق الانسان وأن تحترم فيها حرية التعبير والحق بالتظاهر السلمي بعيدا عن العنف والتعسف".

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