مقتل شخص إثر 3 انفجارات داخل مقهى في عاصمة قرغيزستان

2019/11/08 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قتل شخص واحد وجرح 15 آخرون على الأقل، اليوم الجمعة، إثر ثلاثة انفجارات متتالية داخل مقهى في عاصمة قرغيزستان، بيشكيك.

ووفقا لشهود عيان، وقع الانفجار الأول في الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش في مقهى "أنتوشكا"، ليتبعه بوقت قصير انفجاران آخران أديا إلى اشتعال النيران في المكان.

ونقل موقع "نوفوستي" عن مدير مركز الحالات الطبية المستعجلة في المدينة، إسكندر شايخمتوف، تأكيده "تسجيل حالة وفاة واحدة وإصابة 15 شخصا".

وأفادت مواقع محلية بأن الشخص المتوفى عامل في المقهى قضى جراء معاناته من الحروق، كما يوجد أطفال من بين الجرحى.

وتشير البيانات الأولية إلى أن الحادثة سببها انفجار قوارير غاز، وقد أخمد الحريق ويجري حاليا تحليل الركام لتحديد أسباب الانفجارات.

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