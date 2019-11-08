مكافحة الشغب تفرق تظاهرة انطلقت من جهة المنطقة الخضراء باتجاه جسر الجمهورية

2019/11/08 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مراسل "الغد برس"، اليوم الجمعة، ان قوات مكافحة الشغب فرقت تظاهرة انطلقت من جهة المنطقة الخضراء وتوجهت نحو جسر الجمهورية.

وقال المراسل إن، مجموعة من المتظاهرين يُقدر عددهم بـ100 شخص انطلقوا من التقاطع القريب من بوابة وزارة التخطيط واتجهوا نحو منطقة تمركز قوات مكافحة الشغب عند بداية جسر الجمهورية من جهة المنطقة الخضراء.

واضاف أن قوات مكافحة الشغب فرقت التظاهرة وأبعدت المتظاهرين عن الجسر.

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