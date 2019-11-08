القوات الأمنية تفرض حظرا للتجوال بقضاء الرفاعي شمالي الناصرية

2019/11/08 | 16:32

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، بأن القوات الامنية فرضت حظر...





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