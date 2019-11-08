جعفر المظفر - النظام الطائفي في العراق .. مفاهيم وإرهاصات

2019/11/08 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر إن واحدا من أعظم المشاهد التي حققتها إنتفاضة شعبنا التشرينية ضد النظام الطائفي الفاسد هو خروج الشيعة أنفسهم ضد النظام المحسوب عمليا عليهم وفق نظام الأغلبيات الطائفية, وعن هذا دائما كنت أردد أن النظام الطائفي, من حيث شكل الإدعاء, هو نظام لطائفة كبيرة, ولأخريات وفق قواعد المحاصصة, لكنه من حيث الجوهر والبنية نظاما لفئة معينة في كل طائفة, تعيش سياسيا على إدعاء تمثيل طائفتها, ولذلك فهو في النهاية نظام ......

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