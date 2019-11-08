مكافحة الشغب تفرق تظاهرة عكسية من جهة المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد

2019/11/08 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرقت قوات مكافحة الشغب يوم الجمعة من الجهة التي بجانبها في جسر التحرير والمعاكسة للجانب الاخر الذي يصطف فيها آلاف المحتجين وسط العاصمة بغداد.

وقال شهود عيان اليوم، ان مجموعة من المتظاهرين يُقدر عددهم بـ100 شخص انطلقوا من التقاطع القريب من بوابة التخطيط والسفارة الايرانية واتجهوا نحو منطقة تمركز قوات مكافحة الشغب عند بداية جسر التحرير من جهة الخضراء

واضاف الشهود ان المتظاهرين كانوا يحملون صور قتلى الاحتجاجات غير ان قوات مكافحة الشغب بادرة الى ابعادهم، وتفريقهم.

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