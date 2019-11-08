2019/11/08 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

يعتزم مجلس النواب عقد جلسة له يوم غدٍ السبت، لمناقشة عدة قوانين وأمور، بينها "حزمة إصلاحات ثالثة".

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "البرلمان سيعقد جلسته يوم السبت المقبل، في الساعة الواحدة بعد الظهر

بغداد اليوم- بغداد

اصدر السفير العراقي في تركيا، حسن الجنابي، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، بيانا بشأن ارسال شحنة مفترضة لمواد متفجرة او غازات إلى العراق.

وقال الجنابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انتشرت مؤخرا على بعض مواقع التواصل ا

بغداد اليوم- اربيل

كشف اعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، عن موقف حزبه من المطالبة من أجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن إقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ستؤدي بذهاب البلد نحو المجهول.

وقال سلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد إعلان إيراني.. الجيش الأميركي ينفي سقوط إحدى طائراته المسيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد إعلان إيراني.. الجيش الأميركي ينفي سقوط إحدى طائراته المسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).