2019/11/08 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتمكّن سلاح الجو التركي في غارة جوية من تحييد 9 عناصر لمنظمة “بي كا كا” شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن سلاح الجو التركي نفّذ غارة ضد “بي كا كا” في منطقة “متينا” شمالي العراق.

وقالت إن الغارة أسفرت عن تحييد 9 عناصر من المنظمة الكردية، وإن العمليات متواصلة ضد المنظمة دون انقطاع.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات مسلحة تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن تحييد 9 عناصر من الـ”بي كا كا” في غارة جوية شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن تحييد 9 عناصر من الـ”بي كا كا” في غارة جوية شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).