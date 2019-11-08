كوالكوم ستكشف عن المعالج Snapdragon 865 في أوائل شهر ديسمبر المقبل

2019/11/08 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جمعت كوالكوم بين العمل والمتعة مرة أخرى، وقررت عقد نسخة هذا العام من مؤتمرها السنوي Snapdragon Tech Summit في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2019 بجزيرة هاواي.



والأمر الأكثر إثارة هو أن هذا هو الحدث الذي تكشف فيه الشركة عادة عن معالجاتها الرائدة الأحدث، والآن حان وقت الكشف عن المعالج Snapdragon 865.

المعلومات حول المعالج Snapdragon 865 شحيحة في الوقت الراهن، ولكن يُتوقع أن يتم تصنيع هذا المعالج بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر من قبل شركة سامسونج بدلاً من TSMC، وهو شيء لم تقم به شركة كوالكوم منذ Snapdragon 820 و Snapdragon 835.



نتوقع أن نرى نسختين من المعالج Snapdragon 865، واحدة تدعم شبكات LTE فقط، والأخرى تدعم شبكات 5G أيضًا.

الفرق بين تكنولوجيا 7nm EUV التي من المتوقع أن يتم بها تصنيع المعالج Snapdragon 865 وتكنولوجيا 7nm FinFET التي تستخدمها شركة TSMC هو أنه من المتوقع أن تؤدي تكنولوجيا التصنيع التابعة لشركة سامسونج إلى تحسين الكفاءة في إستهلاك الطاقة والمساحة.

في الواقع، شركة سامسونج أكملت بالفعل عملية تطوير تكنولوجيا 5nm EUV الأكثر تقدمًا.



من أجل مواصلة عملية التصنيع بإستخدام التكنولوجيا الجديدة، يتعين على شركة سامسونج أولاً توسيع خط EUV الخاص بها في مدينة Hwaseong الكورية الجنوبية، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتم بحلول نهاية هذا العام.

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