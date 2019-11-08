الآلاف يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد.. والأعداد في تزايد

2019/11/08 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد الاف من المتظاهرين الى ساحة التحرير، الجمعة، للمشاركة في التظاهرات المنددة بالفساد والمطالبة بتغيير النظام.

وقال مراسل “كلكامش برس” إن الاف توافدوا الى ساحة التحرير للمشاركة في الاعتصامات والتظاهرات في تشهدها العاصمة بغداد

واضاف، ان المتظاهرين هتفوا بشعارات منددة بالفساد ومطالبين بتغيير النظام، مشيراً الى أن الهدوء يسود في ساحة التحرير عكس ما يشهده محيط جسر الشهداء.

واندلعت مواجهات في محيط جسر الشهداء اليوم الجمعة، اسفرت عن اصابة ما بين 10 الى 15 متظاهراً بسبب اطلاق القوات الامنية الغازات المسيلة للدموع – الخانقة – .

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