إصابات في صفوف المتظاهرين عند جسر الشهداء ببغداد

2019/11/08 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتعرض عدد من المتظاهرين الى اصابات بعد محاولة القوات الامنية تفريقهم عند جسر الشهداء.

وقال مراسل “كلكامش برس” إن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين والقوات الامنية لدى جسر الشهداء.

وبين ان المواجهات اسفرت عن اصابة ما بين 10 الى 15 متظاهراً بسبب اطلاق القوات الامنية الغازات المسيلة للدموع – الخانقة – ، مشيراً الى أن ساحة التحرير تشهد نوعاً من الهدوء عكس موقع جسر الشهداء.

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