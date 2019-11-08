دورية تركية تدهس مدنيا وتصيب اخرين بشمال شرق سوريا

2019/11/08 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاب سرخبون الذي دهسته دورية تركية قرب ديرك بشمال شرق سوريا

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