مستشار الملياردير “بلومبيرغ” يرجح دخوله منافسا بالانتخابات الرئاسية المقبلة

2019/11/08 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار مستشار الملياردير الأميركي “مايكل بلومبرغ”، الى احتمال دخول الأخير، سباق الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وأكد “هوارد وولفسون” مستشار بلومبيرغ في تغريدة على تويتر، ان عمدة نيويورك السابق، ومؤسس الوكالة الإخبارية التي تحمل اسمه، والذي يحتل المرتبة التاسعة في قائمة اغنياء العالم، يشعر بمخاوف من عدم قدرة المرشحين الديمقراطيين المحتملين الحاليين، على هزيمة الرئيس ترمب، خلال الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في تشرين الثاني من العام المقبل، مضيفا ان بلومبرغ يعتبر ترمب خطرا غير مسبوق على الدولة، ويرى ضرورة إنهاء حكمه.

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