إيران: السعودية لديها أنشطة نووية سرية ويجب أن تضع حداً لها

2019/11/08 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

دعا المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، السعودية إلى "وضع حد لأنشطتها النووية السرية"، فيما رد على انتقادات الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن البرنامج النووي لبلاده.

وقال غريب أبادي، خلال اجتماع لمجلس مدراء الوكالة الدولية في فيينا، رداً على تصريحات نظيره الإسرائيلي حول برنامج إيران النووي، إن تل أبيب "ليست مؤهلة لتقديم النصائح للدول الأعضاء في الوكالة بشأن كيفية تنفيذ تعهداتها"، داعيا إياها إلى "تطهير يديها من دنس اعتداءاتها وجرائمها وكذلك أسلحة الدمار الشامل التابعة لها، أولاً".

وأضاف، ان "إسرائيل ليست عضوا في أي معاهدة لنزع وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، واصفا تل أبيب بأنها "عقبة أمام إخلاء غرب آسيا من السلاح النووي، كما أنها الجهة الوحيدة في المنطقة التي تملك الترسانة النووية".

وفي رده على تصريحات المندوب الأميركي في الاجتماع، أشار أبادي إلى "تأكيد 16 تقرير لوكالة الطاقة الدولية التزام إيران بالاتفاق النووي".

وفيما تحدث المندوب السعودي خلال الاجتماع عن "ضرورة" تعاون إيران "الكامل" مع الوكالة الدولية، فقد رد المسؤول الإيراني باتهام السعودية بـ"التنصل عن توقيع وتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة في المجال النووي وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالاطلاع على أنشطتها النووية"، مطالبا الرياض بـ"وضع حد لأنشطتها النووية السرية واتباع نهج إيران في شفافيتها وتعاونها مع الوكالة".

بغداد اليوم _ متابعة

نفى الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، تقارير تحدثت عن سقوط إحدى طائراته المسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة الإيرانية إسقاط طائرة مسيرة "أجنبية" اخترقت أجواء إيران.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش

بغداد اليوم _ بغداد

يعتزم مجلس النواب عقد جلسة له يوم غدٍ السبت، لمناقشة عدة قوانين وأمور، بينها "حزمة إصلاحات ثالثة".

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "البرلمان سيعقد جلسته يوم السبت المقبل، في الساعة الواحدة بعد الظهر

بغداد اليوم- بغداد

اصدر السفير العراقي في تركيا، حسن الجنابي، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، بيانا بشأن ارسال شحنة مفترضة لمواد متفجرة او غازات إلى العراق.

وقال الجنابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انتشرت مؤخرا على بعض مواقع التواصل ا

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