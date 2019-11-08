عضو في مجلس كربلاء يتّهم «مخربين» بزعزعة أمن المحافظة

2019/11/08 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اتّهم عضو مجلس محافظة #كربلاء “نافع الميالي” ما أسماهم بـ «العناصر المخربة» بمحاولتهم زعزعة الأمن في المنطقة.مؤكداً على حرص القوات الأمنية تجنب المصادمات مع المتظاهرين، بحسب […]

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