تقارير اعلامية: القوات العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في البصرة

2019/11/08 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت تقارير اعلامية يوم الجمعة ان الشرطة المحلية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في مدينة البصرة الغنية بالنفط اقصى جنوب العراق.

وقالت التقارير التي نُقلت من قلب الحدث ان "الأمن اطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في شوارع مدينة البصرة".

هذا ولم تشر التقارير الى سقوط ضحايا في صفوف المحتجين في البصرة.

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