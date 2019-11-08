ذياب مهدي محسن - وقامة قيامة العراق فهللويا هللويا :......

2019/11/08 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ذياب_مهدي_محسن قال العراق " كنْتُ مَيْتاً ، وَلَكِنْ هَا أَنَا حَيٌّ إِلَى أَبَدِ الآبِدِين " قال شباب العراق: "أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ" وفي هذه العبارة يقول العراق أنه هو مصدر كليهما.لا توجد قيامة بمعزل عن الشعب، ولا حياة أبدية.نحن مرة نعيش مرة نموت مرة في كل عمرنا، الشباب الثائر، يعمل أكثر من أن يمنح الحياة؛ هو نفسه الحياة، ولهذا لا يملك الموت سلطاناً على العراق والحياة في شبابه ثورة وتغيير.......

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