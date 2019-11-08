فريد العليبي - اتحاد الشغل والغول .

2019/11/08 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي رفع الاتحاد العام التونسي للشغل الى القضاء شكاية ضد الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة ، الوافد الجديد على البرلمان ، متهما إياه بالتحريض والثلب والادعاء بالباطل ، مُطالبا بتقديم ما زعم أنها ملفات فساد تُدين نقابيين، مُعتبرا تصريحاته الإعلامية مغالطة تستهدف تحقيق مكاسب سياسية ، وقال قياديون في الاتحاد أن ذلك الناطق "طفل صغير" ،لا يزال يحبو في عالم السياسة ،غير مُدرك لتبعات أقواله و......

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