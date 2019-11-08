2019/11/08 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستخدمت القوات الامنية في البصرة، الجمعة، الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن القوات الامنية وجهت الرصاص الحي صوب المتظاهرين لتفريق تظاهرتهم اليوم وسط المدينة.

واشار الى أن ليلة امس الخميس شهد التظاهرات سقوط 10 قتلى بسبب الرصاص الحي والقنابل الخانقة المسيلة للدموع التي اطلقتها قوات مكافحة الشغب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق رصاص حي على المتظاهرين في البصرة.. وسقوط قتلى ليلة الخميس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق رصاص حي على المتظاهرين في البصرة.. وسقوط قتلى ليلة الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).