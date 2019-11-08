روسيا تبدي استعدادها لضمان الاتفاقات بين الكورد ودمشق

2019/11/08 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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