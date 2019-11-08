حقوق الانسان تعلن مقتل واصابة قرابة 1200 متظاهر في اربعة ايام في العراق

2019/11/08 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق يوم الجمعة عن مقتل واصابة قرابة 1200 محتج في اربع محافظات خلال اربعة ايام.

وافادت المفوضية في بيان اليوم، بمقتل (٢٣) واصابة (١٠٧٧) من المتظاهرين والقوات الامنية.

واوضحت المفوضية ان اغلب المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، مشيرة الى اعتقال (٢٠١) اطلق سراح (١٧٠) منهم في بغداد وكربلاء والبصرة وذي قار للفترة من ٣- ٧/ ١١/ ٢٠١٩ .

تتمة..

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