واشنطن لم تحصل على أي جائزة في سوريا بعد قتل البغدادي

2019/11/08 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لأول مرة بطريقة واضحة وغير مقيدة، تقرر إيران أن تتخطى إطار اتفاقية عام 2015 ما يعتبر تغييرا عميقا في الموقف الإيراني وتصاعد المخاوف في الولايات المتحدة من هجمات إرهابية محتملة بعد عملية قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، والسلطات العراقية تمتنع منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية لقتلى الاحتجاجات والمحتجون في الجزائر يعتبرون أن قانون المحروقات بمثابة بيع للبلاد.

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