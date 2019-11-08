البصرة: إصابة 3 متظاهرين بسبب إطلاق للرصاص الحي

2019/11/08 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصيب 3 متظاهرين، الجمعة، بالرصاص الحي الذي اطلقته القوات الامنية اتجاه المتظاهرين في البصرة.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن القوات الامنية وجهت الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين لتوقع 3 اصابات من بينهم.

واشار الى أن ليلة امس الخميس شهد التظاهرات سقوط 10 قتلى بسبب الرصاص الحي والقنابل الخانقة المسيلة للدموع التي اطلقتها قوات مكافحة الشغب.

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