2019/11/08 | 18:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغداداصيب 3 متظاهرين، الجمعة، بالرصاص الحي الذي اطلقته القوات الامنية اتجاه المتظاهرين في البصرة.
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وقال مراسل “كلكامش برس”، إن القوات الامنية وجهت الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين لتوقع 3 اصابات من بينهم.
واشار الى أن ليلة امس الخميس شهد التظاهرات سقوط 10 قتلى بسبب الرصاص الحي والقنابل الخانقة المسيلة للدموع التي اطلقتها قوات مكافحة الشغب.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: إصابة 3 متظاهرين بسبب إطلاق للرصاص الحي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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