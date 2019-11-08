بمناسبة المولد النبوي .. بارزاني يأمل استتباب الأمن والاستقرار في العراق

2019/11/08 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، تهنئة الى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بحلول ذكرى المولد النبوي.

وجاء في نص التهنئة انه "بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدم بخالص التهاني الى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، راجين أن تكون هذه المناسبة المباركة فرصة للازدهار وتعزيز أواصر التعايش السلمي في كوردستان واستتباب الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وقررت حكومة اقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت بهذه المناسبة حيث تعم الافراح والاحتفالات مناطق ومدن اقليم كوردستان قاطبة.

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