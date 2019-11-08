حقوق الانسان: استشهاد 23 شخصا واصابة 1077 من القوات الامنية والمتظاهرين خلال الايام الأربعة الماضية

2019/11/08 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الجمعة، عن استشهاد 23 شخصا واصابة 1077 من القوات الامنية والمتظاهرين خلال الاربعة ايام الماضية في 4 محافظات.

وقالت المفوضية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "٢٣ واصابة ١٠٧٧ من المتظاهرين والقوات الامنية غادر اغلبهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج واعتقال (٢٠١) اطلق سراح (١٧٠) منهم".

واضافت "ذلك في بغداد وكربلاء والبصرة وذي قار للفترة من ٣- ٧/ ١١/ ٢٠١٩".

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