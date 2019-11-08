الهيئات الاقتصادية اللبنانية تدعو لتشكيل حكومة بـ

2019/11/08 | 18:36

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بغداد اليوم _ متابعة

دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة جديدة بـ"أسرع وقت"، فيما حذرت من خطوات "تصعيدية غير مسبوقة" في حال عدم القيام بذلك.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد استقال من منصبه، في أواخر تشرين الأول الماضي، بعد أن شهدت لبنان تظاهرات شعبية، أنطلقت في أول الأمر احتجاجا على ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات حاولت الحكومة فرضها ثم تراجعت عنها لاحقاً

ويوم أمس الخميس (7 تشرين الثاني، 2019)، أكد رئيس اللبناني نبيه بري، اصراره على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة أجنبية مسيرة اخترقت اجواء إيران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيراني عن قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، العميد أمیر صباحي فرد قوله: "أسقطنا طائرة مسيرة لد

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مسؤول المركز الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، الجمعة، 08 تشرين الثاني، 2019 إصابة 10 مدنيين "جراء استهدافهم بقنابل مسيلة للدموع من قبل جيش الاحتلال التركي".

وقال بالي في تغريدة على "

بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الخارجية الامريكي، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، على ضرورة مواجهة الانظمة التي تريد “تقويض الحريات”.

وقال بومبيو خلال لقاءه بمجموعة من الصحفيين في برلين، إن "الولايات المتحدة تشدد على ضرورة الحفاظ

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