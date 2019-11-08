الشيخ علي: على المرجعية أن تأمر بتنحي السلطة.. و”الدمج” هم من قتلوا المتظاهرين

2019/11/08 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، الجمعة، على المرجعية الدينية في النجف مطالبة السلطة بالتنحي.

وذكر الشيخ علي، في حديث متلفز تابعته “كلكامش برس”، أن “على المرجعية الدينية في النجف مطالبة السلطة بالتنحي”.

وطالب، “رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بالاستقالة فوراً”، عاداً “عدم استقالة عبدالمهدي بحجة حدوث فراغ دستوري هو كذبة”.

واتهم “عناصر الاحزاب المسلحة والتي اسماها بالدمج هي التي قتلت المتظاهرين”، مضيفاً “استفتي المرجع السيستاني بموقفه تجاه الدماء العراقي التي تسفك في ساحات التظاهر”.

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