ابراهيم الجندي - 1- هل النبي هو الله ؟

2019/11/08 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الأولي : المائدة 1 - 10(1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 1- آراء في معني العقود : A- العهود ..التي أخذها الله علي المؤمنين كالإيمان به وطاعته فيما أحلّ أو حرّم B- العقود ..التي يبرمها الناس كعقود ال......

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