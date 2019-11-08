2019/11/08 | 18:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ابراهيم_الجندي الحلقة الأولي : المائدة 1 - 10(1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 1- آراء في معني العقود : A- العهود ..
التي أخذها الله علي المؤمنين كالإيمان به وطاعته فيما أحلّ أو حرّم B- العقود ..
التي يبرمها الناس كعقود ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 1- هل النبي هو الله ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التي أخذها الله علي المؤمنين كالإيمان به وطاعته فيما أحلّ أو حرّم B- العقود ..
التي يبرمها الناس كعقود ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 1- هل النبي هو الله ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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