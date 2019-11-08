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#ابراهيم الجندي - 1- هل النبي هو الله ؟


#ابراهيم الجندي - 1- هل النبي هو الله ؟
2019/11/08 | 18:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ابراهيم_الجندي الحلقة الأولي : المائدة 1 - 10(1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 1- آراء في معني العقود : A- العهود ..

التي أخذها الله علي المؤمنين كالإيمان به وطاعته فيما أحلّ أو حرّم B- العقود ..

التي يبرمها الناس كعقود ال......

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