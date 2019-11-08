شاهر أحمد نصر - مقدمة رواية العسس الليلي كلمة لا بد منها

2019/11/08 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شاهر_أحمد_نصر مقدمة رواية العسس الليلي كلمة لا بد منهاشاهر أحمد نصر - مالك صقورلقد ترددنا كثيراً قبل ترجمة هذه الرواية، عندما وجدنا أنفسنا، في رواية "العسس الليلي" لسيرغي لوكيانينكو، أمام قصة بوليسية باطنية، من قصص الخيال والسرد الغرائبي، تدور في الظاهر أحداثها على خلفية الصراع الأزلي بين قوى النور والظلام، تتخللها مغامرات وأحداث معقدة، تهدف في رأي الكاتب إلى توجيه البشرية في الاتجاه الصحيح؛ من خلال لع......

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