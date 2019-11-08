2019/11/08 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، ولاية نيويورك بأنها "فاسدة" بعد أن ألزمته محكمة في الولاية الأميركية بدفع مليوني دولار لمؤسسات غير ربحية.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض، إن "نيويورك ولاية فاسدة".

وأضاف، تعليقاً على اتهامه بـ"صرف اموال تبرعات لأغراض شخصية": "أنا اصرف اموال مؤسستي الخيرية بشكل علني، واقوم بعمل جيد".

وكانت محكمة أميركية في ولاية نيويورك قد ألزمت الرئيس دونالد ترامب بدفع مليوني دولار لمنظمات غير ربحية بسبب "اساءته" استخدام اموال منظمته الخيرية لتمويل حملته الانتخابية.

وجاء القرار في إطار قضية رُفعت في حزيران 2018 ضد ترامب و3 من أولاده بينهم إيفانكا، حيث وجهت إتهامات للرئيس الأميركي بـ"تنسيق سياسي زائد" بين مؤسسته الخيرية وحملته الانتخابية.

وسيتعين على دونالد ترامب دفع الأموال لعدد من المنظمات غير الربحية، حيث اعتبرت المحكمة أنه استخدم التبرعات الخيرية لأغراض شخصية.

وكانت مؤسسة ترامب الخيرية قامت بجمع تبرعات قبل أن يتقرر حلها في كانون الأول 2018.

بغداد اليوم _ متابعة

دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة جديدة بـ"أسرع وقت"، فيما حذرت من خطوات "تصعيدية غير مسبوقة" في حال عدم القيام بذلك.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد استقال من من

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة أجنبية مسيرة اخترقت اجواء إيران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيراني عن قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، العميد أمیر صباحي فرد قوله: "أسقطنا طائرة مسيرة لد

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مسؤول المركز الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، الجمعة، 08 تشرين الثاني، 2019 إصابة 10 مدنيين "جراء استهدافهم بقنابل مسيلة للدموع من قبل جيش الاحتلال التركي".

وقال بالي في تغريدة على "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب يعلق على قرار قضائي أميركي ألزمه بدفع مليوني دولار: نيويورك ولاية فاسدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب يعلق على قرار قضائي أميركي ألزمه بدفع مليوني دولار: نيويورك ولاية فاسدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).