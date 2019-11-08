قوات مكافحة الشغب تمنع المتظاهرين من الوصول لجسر الشهداء

2019/11/08 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحاولت قوات مكافحة الشغب، الجمعة، منع المتظاهرين من الوصول الى جسر الشهداء

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن قوات مكافحة الشغب حاولت عبر القنابل المسيلة للدموع منع وصول المتظاهرين الى جسر الشهداء.

وشهد الجسر اليوم اشتباكات بين القوات والمتظاهرين بسبب محاولة المتظاهرين عبور الجسر وهو ما دفع بالقوات الى اطلاق القنابل المسيلة للدموع.

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