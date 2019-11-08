أحمد الأسدي: المطالبة بالإصلاحات السياسية والخدمية من حق الشعب

2019/11/08 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي، إن اجتماعات القوى مستمرة وتحاول وضع حلول سريعة للأزمة الراهنة.

وأوضح الأسدي في تصريح، أن جميع القوى السياسية اجتمعت على الالتفات للمطالب الشعبية وتنفيذها، مبينا أن المطالبة بالإصلاحات السياسية والخدمية هي من حق الشعب.

واشار الى أن التعديل الدستوري أصبح أمرا حتميا، ولن تستطيع أية قوة سياسية الوقوف بوجه التعديل الدستوري، مؤكدا أن لجنة التعديلات الدستورية تعمل بأقصى سرعة.

واضاف، أن عبور هذه الأزمة دون حلول، هو خيانة للدماء التي سالت على حد تعبيره.

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