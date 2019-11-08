ثروة مليارديرات العالم تهبط لأول مرة منذ 2015

2019/11/08 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير لمؤسسة "يو.بي.إس" للخدمات المالية أن ثروات أثرى أثرياء العالم تراجعت قليلا في العام الماضي، حيث خفضت التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم ثرواتهم لأول مرة منذ عام 2015.

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