2019/11/08 | 19:38
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فاز المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لامبارد مدرب الشهر في البريميرليغ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
فاز المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لامبارد مدرب الشهر في البريميرليغ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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