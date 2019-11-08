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لامبارد مدرب الشهر في البريميرليغ


لامبارد مدرب الشهر في البريميرليغ
2019/11/08 | 19:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة

فاز المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز ع...

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