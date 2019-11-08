2019/11/08 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

فاز المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز ع...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لامبارد مدرب الشهر في البريميرليغ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لامبارد مدرب الشهر في البريميرليغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).