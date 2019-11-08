أميركا تنفي ما أعلنته طهران بشأن إسقاط طائرة مسيرة

2019/11/08 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت الولايات المتحدة، الانباء التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية، بشأن إسقاط طائرة أميركية مسيرة.

وأكدت القيادة المركزية للقوات الأميركية، في تغريدة على موقعها الرسمي، ان جميع ما اطلقت عليها التقارير المزعومة، المتعلقة بإسقاط طائرة “درون” أميركية بعيدة عن الصحة، فيما جاء النفي الأميركي، على خلفية تصريحات نقلها الاعلام الإيراني، عن مسؤولين عسكريين وأمنيين، من بينهم قائد القوة الجوية الإيراني على رضا صباحي، حول إسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيرة جنوب غربي البلاد.

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