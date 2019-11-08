محمد حسام - حول الانتفاضة اللبنانية وسُبل الانتصار

2019/11/08 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_حسام منذ السابع عشر من أكتوبر والملايين من الجماهير اللبنانية تحتل الميادين وتغلق الشوارع في مشهد غير مألوف في بلد مثل لبنان عاش طويلاً تحت وطأة الانقسامات والاستقطابات الطائفية.مشهد كان يظن كثيرون أنه لن يحدث حيث تجاوزت الجماهير كل انقساماتها وأوهامها -ليس للأبد بالتأكيد- التي ظلت أسيرة لها لعقود.ها هي الجماهير اللبنانية تنتفض وتفصح بوضوح عن عدائها لمجمل الطبقة الحاكمة وأمراء الحرب الذين افق......

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