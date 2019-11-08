2019/11/08 | 20:07

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اختناق 22 متظاهرا بالغاز المسيل للدموع في البصرة

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اختناق 22 متظاهرا بالغاز المسيل للدموع في البصرة

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