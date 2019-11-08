روسيا: من المستحيل إحلال الاستقرار في العراق دون مشاركة إيران

2019/11/08 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن "من المستحيل"، إنشاء بنية أمنية اقليمية "صلبة" في الشرق الأوسط، و"إحلال الاستقرار" في العراق وسوريا وافغانسان، دون مشاركة إيران في ذلك.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحافية، أن "المسار الذي تنتهجه الولايات المتحدة لمواجهة إيران هدام وقصير النظر"، مشددة على أنه "من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان، دون مشاركة إيران".

وأشارت زاخاروفا، إلى ان "تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي"، مبينة أن "ضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي في منشأة (فردو) الإيرانية جرى بسبب السلوك الأمريكي تجاه طهران.

وأضافت المتحدثة الروسية، أن "واشنطن تعمل على تقويض الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

بغداد اليوم _ متابعة

دعا المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، السعودية إلى "وضع حد لأنشطتها النووية السرية"، فيما رد على انتقادات الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن البرنامج النووي لبلاده.

وقال غريب أبادي،

بغداد اليوم _ متابعة

نفى الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، تقارير تحدثت عن سقوط إحدى طائراته المسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة الإيرانية إسقاط طائرة مسيرة "أجنبية" اخترقت أجواء إيران.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش

بغداد اليوم _ بغداد

يعتزم مجلس النواب عقد جلسة له يوم غدٍ السبت، لمناقشة عدة قوانين وأمور، بينها "حزمة إصلاحات ثالثة".

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "البرلمان سيعقد جلسته يوم السبت المقبل، في الساعة الواحدة بعد الظهر

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