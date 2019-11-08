2019/11/08 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر أمني، الجمعة، بأن محافظة ذي قار شهدت صدور قائمة تحمل 134 اسماً من الناشطين والاعلاميين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.

وقال المصدر لمراسل “كلكامش برس”، إن استخبارات ذي قار اعدت قائمة من 134 اسماً بينهم ناشطون واعلاميون سيتم صدور مذكرات اعتقال بحقهم على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة.

وفي ذات السياق وصلت اعداد المعتقلين المتهمين بحرق منازل المسؤولين في ذي قار الى 200 شخص.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن الاعتقالات مستمرة في قضاء الشطرة حيث وصلت اعداد المعتقلين نحو 200 شخص

واضاف، أن حظر التجوال مستمر في القضاء يصاحبه انتشار مكثف للقوات الامنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور قائمة اعتقال بحق 134 صحفياً وناشطاً في محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور قائمة اعتقال بحق 134 صحفياً وناشطاً في محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).