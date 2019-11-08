ذي قار: اعتقال نحو 200 شخص شارك بعمليات حرق بيوت المسؤولين

2019/11/08 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصلت اعداد المعتقلين المتهمين بحرق منازل المسؤولين في ذي قار الى 200 شخص.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن الاعتقالات مستمرة في قضاء الشطرة حيث وصلت اعداد المعتقلين نحو 200 شخص

واضاف، أن حظر التجوال مستمر في القضاء يصاحبه انتشار مكثف للقوات الامنية.

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