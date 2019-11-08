الداخلية تنفي اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في البصرة

2019/11/08 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت وزارة الداخلية، الجمعة، استخدام قواتها الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في البصرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، في تصريح متلفز تابعته “كلكامش برس”، إن “قواتنا لم تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في البصرة”.

واكد، “وجود اوامر بعدم حمل السلاح الناري في ساحات التظاهر”.

واستخدمت القوات الامنية في البصرة، الجمعة، الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن القوات الامنية وجهت الرصاص الحي صوب المتظاهرين لتفريق تظاهرتهم اليوم وسط المدينة.

واشار الى أن ليلة امس الخميس شهد التظاهرات سقوط 10 قتلى بسبب الرصاص الحي والقنابل الخانقة المسيلة للدموع التي اطلقتها قوات مكافحة الشغب.

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