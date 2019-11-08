البنك الدولي يدعو السلطات اللبنانية إلى تشكيل حكومة في غضون أسبوع

2019/11/08 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جها، السلطات اللبنانية للمسارعة بتأليف حكومة جديدة “في غضون أسبوع”، محذرا من مخاطر كبيرة تواجه اقتصاد واستقرار البلاد.

وأشار جها، في حوار مع وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الجمعة، إلى أن الأخطار المتزايدة التي تحدق باستقرار لبنان ماليا واقتصاديا “مقلقة بشكل كبير”.

وكانت وكالة “موديز” خفضت التصنيف الائتماني لأكبر 3 بنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف القدرة الائتمانية للحكومة اللبنانية.

وتأتي تلك الخطوة بعدما خفضت “موديز” الثلاثاء تصنيف لبنان الائتماني إلى Caa2، مشيرة إلى تنامي احتمالات إعادة جدولة ديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد.

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