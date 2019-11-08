2019/11/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني، 2019) إستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في البصرة، فيما أشار إلى أن اللجوء للسلاح هو "آخر خيار" للقوات الأمنية في ساحات التظاهر.

وقال المحنا في تصريحات صحافية لوسائل إعلام عربية، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "أوامر صدرت للقوات الأمنية بعدم حمل الأسلحة النارية في ساحات التظاهر، ولا صحة لأنباء إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين في البصرة"، متهماً وسائل إعلام بـ"المبالغة في إعلان اخبار لا صحة لها".

واضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن "قواتنا الأمنية متمسكة بالتعليمات التي صدرت لها، رغم أن القوانين العالمية تجيز لأي انسان الدفاع عن النفس، وكذلك المنشآت الحيوية، وقد استعانت بقوى مجتمعية مثل شيوخ العشائر والقبائل لحل المشاكل التي قد تحصل"، مشيراً إلى أن "استخدام السلاح هو آخر خيار للقوات الأمنية".

واشار العميد خالد المحنا، إلى أن "ليس كل ما ينشر عن التظاهرات حقيقياً".

بغداد اليوم _ متابعة

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن "من المستحيل"، إنشاء بنية أمنية اقليمية "صلبة" في الشرق الأوسط، و"إحلال الاستقرار" في العراق وسوريا وافغانسان، دون مشاركة إيران في ذلك.

وذكرت المتح

بغداد اليوم _ متابعة

دعا المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، السعودية إلى "وضع حد لأنشطتها النووية السرية"، فيما رد على انتقادات الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن البرنامج النووي لبلاده.

وقال غريب أبادي،

بغداد اليوم _ متابعة

نفى الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، تقارير تحدثت عن سقوط إحدى طائراته المسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة الإيرانية إسقاط طائرة مسيرة "أجنبية" اخترقت أجواء إيران.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الداخلية: ليس كل ما ينشر عن التظاهرات حقيقياً.. السلاح آخر خيار للقوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الداخلية: ليس كل ما ينشر عن التظاهرات حقيقياً.. السلاح آخر خيار للقوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).