التوك توك العراقي.. من وسيلة مواصلات إلى سيارة إسعاف

2019/11/08 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منذ بدء الاحتجاجات في العراق، تحول التوك توك أو "الستوتة"، كما يعرف محليا، من وسيلة مواصلات إلى سيارة إسعاف لنقل الجرحى من المتظاهرين في ساحة التحرير إلى مستشفيات لتلقي العلاج.



وفي بعض الأحيان يقوم سائقو التوك توك بنقل جثث المتظاهرين الذين سقطوا قتلى برصاص قوات الأمن.



وتكريما لهؤلاء السائقين، عبر البعض عن اممتنانهم عن طريق رسم لوحات فنية ملونة على جدران نفق ساحة التحرير.



تقرير مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح.

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