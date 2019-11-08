الحكومة العراقية تبدأ العدّ العكسي.. تحريك قضايا فساد ضد مسؤولين كبار

2019/11/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قال المتحدث باسم #الحكومة_العراقية “سعد الحديثي” أن الحكومة حرّكت العديد من قضايا الفساد ضد عددٍ من المسؤولين رفيعي المستوى.الحديثي وفي تصريحٍ صحفي، أكّد أن الحكومة العراقية […]

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