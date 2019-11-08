قائد عمليات نينوى يعلن سقوط اربعة صواريخ قرب معسكر القيارة ويؤكد مقتل ثلاثة 'ارهابيين'

2019/11/08 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، الجمعة، عن سقوط اربعة صواريخ خارج معسكر القيارة، فيما أكد مقتل ثلاثة "ارهابيين".

وقال الزوبعي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "اربعة صواريخ سقطت خارج معسكر القيارة وعلى الفور تم الرد على الارهابيين".وأضاف أنه "تم تدمير عجلة وقتل ٣ ارهابيين والعثور على ٣ صواريخ تم رفعها من مكان الحادث".

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