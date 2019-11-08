دلور ميقري - ليلى والذئاب: تتمة الفصل العاشر

2019/11/08 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3 حينَ التقت امرأة أوسمان لأول مرة بطراد آغا، وذلك في مضافة كبير العائلة، حقّ لعينيها أن تحاورا عينيه ولو بشكل بريء.نظراته المتولهة، كانت قد تغلغلت فيها يومئذٍ حدّ أنها احتفظت بها في ذاكرتها أياماً.فيما بعد، ستفاجئها عمّتها بهذه المعلومة المستطيرة: " الآغا، أعتقد أنه وجّه نساءَ بيته لخطبتكِ أنتِ.بلى، كان ذلك بسبب هفوة ارتكبها مسجّل محضر التحقيق، الذي ظنّ بدَوره أن المرأة الصغيرة السن، غير ا......

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