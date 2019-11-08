متظاهرو كربلاء يسقطون حواجز الكونكريت ويتجهون نحو مبنيي المحافظة ومجلسها

2019/11/08 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداقدم متظاهرو محافظة كربلاء، الجمعة، على اسقاط الحواجز الكونكريتية للعبور باتجاه المباني الحكومية.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن المتظاهرون اسقطوا الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الامنية لتحييدهم

وبين ان سقوط الحواجز الكونكريتية سيمكن المتظاهرين من الوصول الى مبنى المحافظة ومبنى مجلس المحافظة

وكان متظاهرو كربلاء قد اغلقوا مبنى القنصلية الايرانية بكربلاء بعد تطويقها واشعال النيران في محيطها.

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