بمعدّل /5/ قتلى في اليوم.. إحصائيةٌ صادمة لضحايا تظاهرات العراق

2019/11/08 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكّدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، مقتل /23/ وإصابة /1077/ من المُتظاهرين والقوات الأمنية، في عموم البلاد، في الفترة ما بين 3 إلى 7 […]

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