وزير الداخلية يشكر المرجعية على توجيهاتها لنبذ السلوكيات العنيفة

2019/11/08 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم وزير الداخلية ياسين الياسري شكره للمرجعية الدينية العليا، على توجيهاتها وإرشاداتها للمتظاهرين والقوات الأمنية.

وثمن الياسري في بيان، مطالبة المرجعية بضرورة المحافظة على النظام والامتثال للقوانين والتمسك بسلمية التظاهر، والمحافظة على الارواح والممتلكات، ونبذ السلوكيات العنيفة، داعيا في الوقت نفسه المواطنين الى التعاون التام مع الأجهزة الامنية، وتفويت الفرصة على دعاة العنف والفوضى الذين يندسون خلال التظاهرات للإضرار بالأمن والتعدي على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

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